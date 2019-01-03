Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli bir kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığına göre, olay Battalgazi Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Suriyeli Zeynep Yusuf yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada kadına çöp kamyonu çarptı. Kazada Zeynep Yusuf ağır yaralandı. Çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi olay yerine gelen cenaze aracına konarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, kadının kamyonun kör noktasında kaldığını ve şoförün kadını farketmediğini iddia etti. Battalgazi Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta ilerleyen çöp toplama kamyonu, konteynerdeki çöpleri aldıktan sonra hareket etti. Kamyon, bu sırada yoldan geçen Zeynep Yusuf'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. (HABER MERKEZİ)