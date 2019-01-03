03 Ocak 2019 12:24
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi yarın (4 Ocak Cuma günü) başlayacak.
Görsel Evrensel'e aittir
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın (4 Ocak Cuma günü) başlayacak.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. (AA)
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