06 Ocak 2019 15:00Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ocak 2019 16:57
Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
Futbolda ara transfer dönemi başladı. Şu ana kadar Robinho Başakşehir'e, Burak Yılmaz Beşiktaş'a, Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye imza attı.
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Fotoğraflar: Fenerbahçe Kulübü / Beşiktaş Kulübü / Ahmet Bolat/AA / Mustafa Çiftçi/AA
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.
Şu ana kadar tamamlanan önemli transferler: Robinho'nun Başakşehir'e, Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin'in Beşiktaş'a, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye imza atması oldu.
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- Beşiktaş, PSV Eindhoven'in kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Fransız stoper Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
- Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in transferi için El İttihad'la 10.25 milyon dolara anlaştığı öne sürüldü.
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- Robinho, Başakşehir'le 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
- Fenerbahçe, Malatyaspor'dan stoper Sadık Çiftpınar'ı 3,5 artı 1 yıllığına renklerine bağladı.
- Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı kiralık olarak transfer etti.
- AA'ya göre Başakşehir, stoper Manuel da Costa'yı El İttihad'a gönderdi, yerine 32 yaşındaki Serdar Taşçı ile anlaştı.
4 OCAK 2019
- 33 yaşındaki Burak Yılmaz, 8.4 milyon TL karşılığında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Yılmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
- Kasımpaşa, 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Norveç medyasına göre Heintz'ın kulübü Sarpsborg'a 1-1.5 milyon avro arası bonservis bedeli ödendi.
- Kasımpaşa'nın ikinci transferi Stuttgart 2'de forma giyen 19 yaşındaki Azad Toptik oldu.
- Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Suudi Arabistan'ın El İttihad takımıyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
- Medipol Başakşehir, Sivasspor'dan transfer edilen Robinho için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
(SPOR SERVİSİ)
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