04 Ocak 2019 09:00Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ocak 2019 15:55
Futbolda ara transfer dönemi başladı (4 Ocak transfer haberleri)
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi 4 Ocak Cuma günü itibariyle başladı.
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Kolaj: Evrensel
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.
4 OCAK 2019
- 33 yaşındaki Burak Yılmaz, 8.4 milyon TL karşılığında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Yılmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
- Kasımpaşa, 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Norveç medyasına göre Heintz'ın kulübü Sarpsborg'a 1-1.5 milyon avro arası bonservis bedeli ödendi.
- Kasımpaşa'nın ikinci transferi Stuttgart 2'de forma giyen 19 yaşındaki Azad Toptik oldu.
- Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Suudi Arabistan'ın El İttihad takımıyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
- Medipol Başakşehir, Sivasspor'dan transfer edilen Robinho için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
(SPOR SERVİSİ)
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