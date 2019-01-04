04 Ocak 2019 09:00
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ocak 2019 09:55

Futbolda ara transfer dönemi başladı

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi 4 Ocak Cuma günü itibariyle başladı.

GÜNCELLENDİ
Futbolda ara transfer dönemi başladı

Görsel Evrensel'e aittir

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    Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

    Transferde gözler ilk olarak Burak Yılmaz, Robinho ve Garry Rodrigues'te.

    ROBINHO BAŞAKŞEHİR'E DOĞRU

    Brezilyalı Robinho, sosyal medya hesabından Medipol Başakşehir'e transferini duyurdu.

    Robinho, sosyal medya hesabı Instagram'dan #RoadtoIstanbul etiketi ve "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum" mesajıyla bir video paylaştı.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Robinho'nun 5 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da olacağını belirtti.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz hafta kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını bildirmişti. İki kulübün anlaşmasına rağmen, birkaç gündür medyada yer alan haberlerde Robinho'dan kaynaklanan sebeplerle bu transferde sorun olduğu iddia edilmişti.

    BURAK YILMAZ: TERİMİN SON DAMLASINA KADAR BEŞİKTAŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

    Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer için görüşmelere başlandığını açıkladığı futbolcu Burak Yılmaz, terinin son damlasına kadar siyah-beyazlı forma için mücadele edeceğini belirtti.

    Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

    Burak Yılmaz, şunları kaydetti: "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileriye doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

    RODRIGUES, SUUDİ ARABİSTAN'DA

    Galatasaray Kulübü, oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. (SPOR SERVİSİ)

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