Karabağlar'daki kentsel dönüşüme bir iptal kararı daha

Metehan UD

İzmir

Karabağlar'da halkın itirazlarına rağmen başlatılan kentsel dönüşüm planları hakkında bir kez daha mahkeme iptal kararı verdi. Son olarak parselasyon dağıtımlarının hatalı olduğu ve kamu ortaklık payı kesintilerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle planlar iptal edildi.

2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm başlatılan Karabağlar’ın Limontepe, Cennetçeşme ve Uzundere semtlerini kapsayan 540 hektarlık alanın 101 hektarlık 1. etabına ait parselasyon planlarını mahkeme iptal etti. Halkın 'kentsel değil, rantsal dönüşüm’ şeklinde itirazları İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından kabul gördü.

Birinci etaptaki hak sahipleri tarafından açılan davada yapılan kamulaştırmalar sonucunda maliye hazinesine geçirilen parsellerin büyük oranda amacına ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde “konut-ticaret” alanlarında hisselendirildiği, yine kamu hissesinin özel sağlık alanına verildiği, davacıların hisselerinden özel sağlık tesisi için kesinti yapıldığı, kesinti yapılırken özellikle kamu hisselerinden alınması gerektiği ilkesinin ihlal edildiğini belirtti. Yine davada kamulaştırma yoluyla elde edilen parsellerin yatırım amaçlı parsellere dönüştürüldüğü, bunun kamulaştırma ilkesinin doğasına aykırı olduğu vurgulandı.

Fotoğraf: Evrensel

İMAR KANUNA AYKIRI BULUNDU

Tarafların beyanlarını ve bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, söz konusu işlemin, İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında yönetmeliğin imar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımındaki esaslara ilişkin 10. maddesine uygun dağıtım yapılmadığını karar verdi ve parselasyon planlarını iptal etti. Plan alanında bulunan ve yapımı İller Bankası ile Nuhoğlu İnşaat tarafından sürdürülen Yeditepe Projesi ise plansız kalmış oldu. Bakanlığın plan kararlarına dikkate alarak inşaatı durdurup durdurmayacağı ise henüz soru işareti.

'AYRICALIKLI İMAR HAKKI VARDI'

Davacılar arasında bulunan Uzundereli Halil Varol kararı değerlendirerek, “Bizlerin eski kadastral parseldeki alanlarının bir kısmı daha değersiz alanlara taşınırken başka hak sahiplerine ait alanların tamamı ise ağaçlandırılacak alanlardan konut ticaret alanlarına taşındı. Böylelikle kişiye özgü avantajlı parseller yaratılmış oldu. Öte yandan ağaçlandırma sahalarında yapılan kamu ortaklık paylarına kesintiler ise maliye ve belediye alanlarından değil vatandaş arazilerinden yapılmış durumda. Bu kesintilerle de yeniden ticaret konut alanlarında avantajlı parseller yaratılmış, benzin istasyonu ve özel sağlık alanları gibi. Bu alanlar bir süre sonra satılacak. Mahkeme kararı ile eleştirilerimiz bir kez daha haklı çıktı. Bu bölgede sermayeye rant oluşturulmak isteniyordu.” dedi.

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