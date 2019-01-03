03 Ocak 2019 07:24
Çin'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Görsel: Google Maps
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gongşien ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.
Yerin 15 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. (Pekin/AA)
ETİKETLER: Çin
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