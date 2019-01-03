Komedyen Bob Einstein yaşamını yitirdi

ABD'li komedi yazarı ve oyuncu Bob Einstein, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Curb Your Enthusiasm dizisindeki Marty Funkhouser karakteriyle tanınan Einstein’ın ölümünü kardeşi Albert Brooks duyurdu. Twitter’dan açıklama yapan Brooks onun için “Harika bir kardeş, baba, eş ve çok komik bir adam” dedi.

Einstein, yıllarca televizyon ekranlarında John Byner, Bizarre, David Letterman gibi popüler şovlarda yayınlanan Super Dave Osborne karakterinin yaratıcısıydı.

1942'de Los Angeles'ta oyuncu bir aileye doğan Einstein, Arrested Development dizisinin üçüncü sezonunda Larry Middleman’ı canlandırmıştı. Einstein, Hollywood yapımı Ocean’s Thirteen’de de Matt Damon’ın “tecrübeli dolandırıcı” babası rolündeydi.

1960’lı yıllardan bu yana televizyon programlarında komedi yazarlığı yapan Einstein’ın ölümü sonrası açıklama yapan Curb Your Enthusiasm’ın yaratıcısı Larry David, “Bob’ın Curb’de Marty Funkhouser’ı canlandırırken aldığı hazzı başka hiçbir aktörde görmedim” dedi. David, “Onu tanımak ve onunla çalışmak muazzam, unutulmaz bir deneyimdi. Kendisinin de bize defalarca söylediği gibi onun gibisi yoktu. Hepimiz şoktayız” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)