Malatya, Maraş ve Adana’da eğitime kar engeli

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarda eğitime 3 Ocak Perşembe ara verildiğini bildirdi.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirterek, “Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadesini kullandı.

TUFANBEYLİ’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

GÖKSUN İLÇESİNDE OKULLARA BİR GÜN ARA VERİLDİ

Maraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda, eğitime bir gün ara verildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.(AA)