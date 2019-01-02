Açlık grevi nedeniyle gözaltına alınan5 kişi serbest bırakıldı

Adana’da DTK Eş Başkanı ve Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 16-17 Kasım tarihlerinde yapılan 2 günlük açlık grevi ve açlık grevi öncesi yapılan basın açıklaması ile ilgili pazar günü evlerine polis baskını yapılarak gözaltına alınan 5 kişi 3 gün sonra adliyeye getirildi.

HDK Adana Sözcüsü Olcay Süzgün, DBP Adana İl Başkan Yardımcısı Hasan Kocaman, HDP Adana İl Yöneticisi Suphiye Bayav, DBP Adana İl Yöneticisi Güle Bal ve SYKP İl Başkanı Mehmet Ali Gülşen’in savcılık ifadeleri tamamlandı.

Avukatlar DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın, hakkında açlık grevine girmek ve eyleme destek vermek amacıyla yaptığı konuşmalardan açılan davada delil yetersizliğinden beraat ettiğini hatırlatarak aynı durumla karşı karşıya olan müvekillerinin serbest bırakılmasını istedi.

Basın açıklamasına ve açlık grevine katılan kurum temsilcilerin emniyet ifadelerinde yapılan eylemlere PKK’nin talimatı ile katılıp katılmadıkları soruldu. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 5 kurum temsilcisi adli kontrol imza artıyla serbest bırakıldı.

‘GÖZLATILAR YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK’

HDP İl Örgütü İnönü Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasında seçimlere giderken Türkiye genelinde artış gösteren HDP ve bileşenlerine yönelik gözaltı furyasına dikkat çekilerek gözaltıların nedeninin seçim öncesi HDP’yi güçsüzleştirmek olduğu belirtilmişti. (Adana/EVRENSEL)