Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AKP Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Genel merkez veya il teşkilatlarında yönetici, milletvekili, belediye başkanı olmak, bu görevler için adaylık yarışına girmek elbette önemlidir ama asıl önemlisi AK Parti çatısı altında davamıza, ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine nail olmaktır."

"Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur."

"Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. 'Ben' yıkar. AK Parti'de 'Ben' yok, 'Biz' var!"

"Cumhur İttifakı’nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Cumhur İttifakı’nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşiklatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa kusura bakmasınlar kendilerini istirahate davet ederiz."

"Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi, yine onlara en iyi hizmeti bizim vereceğimizdir."

"(Cumhur İttifakı) Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım."

"Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz."

"Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır."

"Biz tıpkı İstanbul'a olduğu gibi Ankara'ya da herhangi bir büyükşehir belediyesini kazanmak veya kaybetmek olarak bakmıyoruz. Çünkü Ankara başkenttir."

"Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız."

"Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz."(AA)