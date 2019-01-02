Bahçeli'ye hediye edilen 'kurt kafası' partisinde sergileniyor

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. 'Ben' yıkar. AK Parti'de 'Ben' yok, 'Biz' var!