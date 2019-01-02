02 Ocak 2019 19:17
Bahçeli'ye hediye edilen 'kurt kafası' partisinde sergileniyor
Devlet Bahçeli'ye doğum günü dolayısıyla hediye edilen 'doldurulmuş kurt kafası' parti genel merkezinde sergileniyor.
Fotoğraf: Salih Şeref/AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye doğum gününde Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov tarafından doldurulmuş kurt kafası gönderildi. Kurt kafası, parti genel merkezindeki sergi salonunda yer alıyor.
71 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter federasyonu Onursal başkanı Kayrat Turlıhanov'un doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etmişti.
Turlıhanov'un hediyesi, parti binasında bulunan Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nda sergileniyor. (AA)