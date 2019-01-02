Asgari ücretliden ağustosta ayında üst vergi diliminden ödeme yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı Gelir Vergisi Tebliği’ne göre asgari ücretliler ağustos ayından itibaren zenginleşmiş sayılacak ve daha fazla vergi ödeyecek. Bakanlık yüzde 15’lik vergiye tabii en düşük gelir vergisi dilimini 18 bin TL olarak saptadı.

Böylece en düşük vergi dilimi yüzde 21,6 oranında artmış oldu. Söz konusu artış asgari ücretteki yüzde 26’lık artışa göre düşük kaldı. Bu yüzden asgari ücretliler geçen yıla göre daha erken yüzde 20’lik ikinci vergi dilimine tabi olacak.

Asgari ücretli çalışanlar ağustos ayından itibaren 20’lik ikinci dilime girecek. Brüt ücreti 3 bin 500TL olan bir çalışan haziran ayında yüzde 20 vergi dilimine girecek.

ÜCRETLER DÜŞECEK

Hükümetin ilk vergi dilimi tutarını düşük tutması nedeniyle çalışanlar mayıs veya haziran ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi ödeyecek. Net ücretler düşecek.

Ücret artışlarının önemli bir bölümü vergi artışı ile geri alınacağına dikkat çeken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Bu tebliğ, vergi dilimi artışlarını düşük belirleyerek, vergi yükünün da büyük bir bölümünü çalışanların sırtına yıkmaktadır” tespiti yaptı.

İLK VERGİ DİLİMİ OLMASI GEREKENİN YARISI

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından yapılan hesaplamaya göre AKP hükümetleri ilk vergi dilimi artışını yıllardır enflasyon ve milli gelir artışından daha düşük tutuyor:

“AKP iktidara gelmeden önce 2002 yılında en düşük vergi dilimi 3 bin 800 TL idi. 3 bin 800 TL vergi dilimi kişi başına milli gelir kadar artırılsaydı (enflasyon ve reel milli gelir artışı oranında) ilk vergi diliminin 2019 yılında en az 37.7 bin TL olması gerekirdi.”

Bu hesabına göre 2019 yılında ilk vergi diliminin yaklaşık 20 bin TL daha düşük hesaplanmış olduğuna dikkat çeken DİSK-AR, “2002’deki düzey korunsaydı işçiler yıl içinde gelirleri 37.7 bin TL’ye ulaştığında yüzde 20’lik vergi dilimine girecekti. Oysa şimdi 18 bin TL’nin üzeri yüzde 20’den vergilendirilecek. Böylece 37 bin 705TL gelirden 5 bin 655 TL vergi alınması gerekirken 6 bin 641 TL vergi alınmış olacak. Yani işçiler 986TL daha fazla vergi ödeyecek. Brüt ücreti 3 bin 100 TL civarında olan bir işçi 986 TL daha fazla vergi öderken, brüt ücret arttıkça vergi daha da artacak” dedi.

VERGİ YÜKÜ ÇALIŞANIN SIRTINA

İlk vergi dilimi 2002 yılında kişi başına milli gelirin yüzde 70’i iken bu oran 2019 yılında yüzde 33’e geriledi. Bir diğer ifadeyle 2002’de 100 olan ilk vergi dilimi 2019 yılında 48’e düşmüş oldu. Bu durum karşısında DİSK-AR, “Böylece vergide adaletsizlik büyüdü, vergi yükü daha fazla çalışanların sırtına yıkıldı” tespiti yaptı.

ASGARİ ÜCRET TÜMÜYLE VERGİDEN MUAF OLMALI

Verginin çalışanın sırtına yıkılışını rakamlarla ortaya koyan DİSK taleplerini şöyle sıraladı:

Çalışanların vergi yükünün artmaması için vergi dilimleri en az enflasyon ve milli gelir artış oranında (kişi başına milli gelir artışı oranında) artırılmalıdır.

Asgari ücret tümüyle vergiden muaf olmalıdır.

Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, asıl olarak kâr ve faiz gelirlerinin, servetin vergilendirilmesine dayalı bir sistem kurulmalıdır.

VERGİ DİLİMLERİ ORANLARI