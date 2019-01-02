Çankaya Üniversitesinde bir öğrenci, araştırma görevlisini öldürdü

Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi öğrencisi Hasan İsmail H., Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ceren Damar, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, kaçan Hasan İsmail H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., Ceren Damar'ı tartışma bahanesiyle önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. Hasan İsmail H., olayın ardından otomobille kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Damar kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan öğrenci Hasan İsmail H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOPYA TARTIŞMASI İDDİASI

Polis ekipleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın odasında incelemelerini sürdürüyor. İncelemenin tamamlanması ardından Ceren Damar'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Polisin cinayetle ilgili araştırması sürerken, Ceren Damar ile öğrencisi arasında kopya tartışması yaşandığı iddia edildi. Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, sabah derste sınav sırasında kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail H.'nin sınav kağıdını aldığı ileri sürüldü. Hasan İsmail H.'nin de akşam saatlerinde odasına giderek Ceren Damar'ı öldürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan Hasan İsmail H.'nin babasının ise polis olduğu öğrenildi. (Ankara/DHA)