02 Ocak 2019 18:38
Kremlin: Putin ile Macron telefonda Suriye'yi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye'yi görüştü.
Merkel, Putin, Erdoğan ve Macron İstanbul'da Suriye gündemiyle bir araya gelmişti. | Fotoğraf: Kremlin / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda Suriye'yi görüştüğünü duyurdu.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, " Görüşmede, İstanbul'da 27 Ekim 2018'de Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderler zirvesinin sonucunda anayasa komitesinin oluşturulması konusunda ulaşılan anlaşma bağlamında Suriye meselesinin çözümü ayrıntılı olarak ele alındı" denildi.
Ayrıca görüşmede her iki liderin Ukrayna krizine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da aktarıldı. (AA)