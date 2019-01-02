Mersin'de MHP'den istifa edenler İYİ Parti'ye geçti

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi de İYİ Parti'ye geçti

AA'nın haberine göre bir düğün salonunda düzenlenen rozet takma töreninde konuşan İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca, Büyükşehir Belediyesini kazanmayı hedeflediklerini anlattı. Burhanettin Kocamaz da kendisine gelen teklifleri değerlendirerek yoluna İYİ Parti'de devam etme kararı aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından 19 Aralık'ta MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesine parti rozetleri takıldı. Törene İYİ Parti Mersin milletvekilleri Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı da katıldı. (HABER MERKEZİ)

MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tufan istifa etti