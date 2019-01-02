İzmirli kadınlar: 5-6 Ocak'ta İstanbul'da buluşalım

İzmir Kadın Platformu, 5-6 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye Kadın Buluşması’na çağrıda bulundu. Eğitim Sen 2 Nolu Şube binasında basın açıklaması yapan kadınlar haklarından ve hayatlarından vazgeçmyeceklerini, mücadeleden geri durmayacaklarını söyledi.

Kadınlar adına konuşan Juliana Göze farklı illerden, hayatlardan, deneyimlerden, kimliklerden, bir araya geleceklerini vurguladı. Göze, 25 Kasım'da her yerde yükselttikleri güçle 5-6 Ocak'ta kadın hareketi olarak buluşmak için yola çıkıntılarını kaydetti. MA'nın ahberine göre Göze, "Gücümüzün, farklılıklarımızı unutmadan ortaklıklarımızı büyütmekten ve birlikte ses çıkartmaktan kaynaklandığını biliyoruz" dedi.

'İZMİR'DEN KADINLAR OLARAK GİDİYORUZ'

Göze, "Her şeye rağmen bulunduğumuz her yerde kadınlar olarak birliktelik zeminlerini çoğaltmaya, sesimizi çıkarmaya, bir arada olmaya, birbirimizden güç almaya devam ediyoruz. Temasımızı artırmak, sözümüzü büyütmek, dayanışmamızı daim kılmak için hangi yöntemleri kullanabileceğimizi konuşmak adına 5-6 Ocak'ta Türkiye kadın buluşmasına İzmir'den kadınlar olarak gidiyoruz" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

137 kadın ve LGBTİ+ örgütünden Türkiye Kadın Buluşması’na çağrı