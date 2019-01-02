CHP Milletvekili Candan Yüceer’den EYT’liler için kanun teklifi

CHP Milletvekili Candan Yüceer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidermek amacıyla hazırladığı kanun teklifini Meclise sundu.

Emeklilikte yaşa takılanların haksız bir yasayla emekliliklerinin ellerinden alındığını belirten Yüceer, “Bu kesim ne çalışabilmekte ne de iş bulabilmektedir. Devlet emekli etmek için çok genç, işverenler iş vermek için çok yaşlı buluyor bu insanları. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti kanayan bir yara halini almıştır. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekir” dedi.

Seçim öncesinde AKP’nin seçim meydanlarında emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderme sözü verdiğini hatırlatan Yüceer, “Söz konusu mağduriyetlere ilişkin Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla gündeme bile alınmadı” dedi.

Yasanın geriye doğru işletilmesiyle, eşitlik ilkesine aykırı şekilde kişilerden birine 3 yıl, diğerine 15-17 yıl gibi süreler eklendiğine dikkat çeken Yüceer, kanun teklifini, bu hak kaybı ve mağduriyetin giderilmesi için 1999 yılından önce sigorta kaydı yaptırmış ve sigorta prim sayısı ile sigorta süresini doldurmuş olan sigortalıların yaş şartı aranmaksızın emeklilik aylığına hak kazanabilmesi amacıyla hazırladığını belirtti. (HABER MERKEZİ)

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