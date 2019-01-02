NBA tarihinde 5x5 yapan oyuncular

NBA'de Portland Trail Blazers, Sacramento Kings'i uzatmada 113-108 yenerken Portland'ın pivotu Jusuf Nurkic tarihi bir performans ortaya koydu. Maçı 24 sayı 23 ribaunt 7 asist 5 top çalma 5 blokla tamamlayan Nurkic, NBA tarihinde sayı ve ribauntta 20'yi aşarak 5x5(5 olumlu istatistik kategorisinde en az 5'e ulaşmak) yapan ilk oyuncu oldu.

NBA'de 5x5 yapan son oyuncu New Orleans Pelicans'tan Anthony Davis'ti. Davis, 21 Kasım 2018'de Philadelphia 76'ers'a 121-120 kaybettikleri maçta 12 sayı 16 ribaunt 6 asist 5 top çalma 5 blok üretmişti.

TOPLAM 11 OYUNCU 18 KEZ YAPABİLDİ

5X5 NBA tarihinde toplam 18 kez gerçekleştirilebildi.

5x5 deyince akla ilk gelen isimse Hakeem Olajuwon. Houston Rockets'la 2 şampiyonluk yaşayan Olajuwon'un kariyerinde 6 kez 5x5 yapmayı başardı. Olajuwon'un son 5x5'i 1993'teki 34 sayı 10 ribaunt 8 blok 5 asist 5 top çalmalık performansıyla gelmişti.

Olajuwon'un dışında Utah Jazz'dan Andrei Kirilenko bu başarıya birden fazla kez imza atabilen tek isim.

Basketball Reference'ın verilerine göre Golden State Warriors'tan Draymond Green, Portland Trail Blazers'tan Nicolas Batum, Indiana Pacers'tan Jamaal Tinsley, New Jersey Nets'ten Derrick Coleman, Denver Nuggets'tan Marcus Camby, Los Angeles Lakers'tan Vlade Divac, San Antonio Spurs'ten David Robinson tarihe 5x5'le adını yazdıran diğer isimler.

Michael Jordan, 1987'de 5x5'e 2 kez yaklamış ancak ribauntlarda 5'i yakalayamamıştı.

NBA'de top çalma ve blok istatistiklerinin 1973/74 sezonuna kadar tutulmadığını hatırlatalım. (SPOR SERVİSİ)

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