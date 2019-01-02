LaWje’den Mardin, Diyarbakır ve Batman konserleri

Geleneksel Hakkari müziğini derleyerek yeniden dinleyiciyle buluşturan LaWje bölge kentlerinde konserler düzenleyecek. Grup; Mardin, Diyarbakır ve Batman’da dinleyicileriyle buluşacak.

Konserde; Ali Tekbaş; vokal, İmran Erin; perküsyon, Serhat Bostancı; divan saz, blûr, ut, Burhan Hasdemir; perküsyon, İbrahim Odak; elektrogitar, Serkan Çabuk; basgitar, Erdem Altınses; keman performanslarıyla sahne alacak.

Grubun konser takvimi şu şekilde: “18 Ocak Mardin - AKM, 19 Ocak Diyarbakır - Öğretmenevi Konferans Salonu, 20 Ocak Batman - Batman Barosu Konferans Salonu.”

LaWje, 2003 yılından bu yana Hakkari ve civarında geleneksel Kürt müziği formları üzerine derlemeler yapıyor. 2013 yılında bu çalışmalardan oluşturduğu repertuvarla, Kalan Müzik etiketiyle Selîqe albümünü yayımladı. Dengbêj geleneğini kendi müzikal süzgecinden geçirerek dinleyiciye ulaştıran LaWje, 33’üncü İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Film Müziği Ödülü”nü almıştı. Grup bölgedeki derleme çalışmalarına devam ediyor. (HABER MERKEZİ)