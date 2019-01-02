Yedikule'de çöken binadan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta metruk olduğu belirtilen 3 katlı kısmen ahşap bina çöktü. Çöken binanın altında kalan 3 kişi kurtarılırken akşam saatlerinde enkazdan iki kişinin cesedi çıkarıldı.

Sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada meydana gelen çökme sonucu binanın giriş katını klima tamirhanesi olarak kullanan Turgut Peker enkaz altında kaldı. Peker içeride bulunan eşyalarını almak için iki kişi ile birlikte binaya girdiği sırada çökme gerçekleşti. Peker ve yanında bulunan iki kişi, enkaz altında kaldı.

Enkaz altında kalanlardan biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken diğer iki kişi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yararlılar, Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İBB ekipleri, çökmenin gerçekleştiği binayı iş makineleriyle yıkmasının ardından çevrede çökme tehlikesi bulunan binaları kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin yıkımı gerçekleşen binadaki çalışması sürerken saat 19.00 sıralarında 2 kişinin daha izine rastlandı. Kaldırılan enkazın altından 2 kişi daha çıkarıldı. Ekiplerce çıkarılan cesetlerin Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uysal'a (16) ait olduğu belirlendi.

Belediye ekiplerinin enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Binanın enkazına gelerek incelemelerde bulunan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver "Sabah 5 sıralarında burada metruk bir binada yangın oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Biz de metruk binanın yanında bir esnaf kardeşimizin yeri vardı. Baktık burası tehlike arz ediyor. Burayı sardık, arkadaşlara kimse girmesin dedik. Bu arada binanın yıkımı için büyükşehir belediyesinden araç istedik. Araç gelinceye kadar alt kattaki esnaf arkadaşımız acil bir yardım istedi. Endişesi şu orada bir çelik kasası var. Onun başına bir şey gelmesinden korkuyor herhalde. 'Sakın girmeyin. Binayı güvence alacağız. Sonra biz kasayı çıkarıp vereceğiz' dedik. Biz ayrıldıktan sonra bina sahibi bir arkadaşı ile birlikte kasayı kurtarmak için metruk binaya giriyor. Bu çökme olayı meydana gelmiş. Şu an ikisi de yaralı olarak kurtarıldılar. Şu an enkazda kimse yok" ifadelerini kullanmıştı.

Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA