Yedikule'de çöken binadan iki hurdacının cansız bedeni çıkarıldı

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı kısmen ahşap ve metrulk bina çöktü. Binaya hurda toplamak için giren 5 kişiden 3'ü kurtarılırken, akşam saatlerinde enkazdan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Çöken binanın yan tarafındaki metruk bina da, sabaha karşı çıkan yangında tamamen yanmıştı.

3 KİŞİ YARALI KURTARILDI

DHA'nın aktardığına göre Yedikule'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada meydana gelen çökme sonucu olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken diğer iki kişi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİRİ ÇOCUK İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, HURDACI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

AA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin binadaki çalışması sürerken saat 19.00 sıralarında 2 kişinin daha izine rastlandı. Ekiplerce çıkarılan cesetlerin Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uysal'a (16) ait olduğu belirlendi.

Evrensel'e bilgi veren mahalleliler yaşamını yitirenlerin hurda toplamak üzere içerde olduğunu söyledi.

'BİNA ÇEVRESİNDE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI'

Yedikule'de yaşayan ve olay yerine inceleme yapmak üzere giden CHP Fatih ilçe örgütünden Yavuz Nazlıgül'ün Evrensel'e verdiği bilgiye göre sabaha karşı çıkan yangının söndürülmesinin ardından çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Yangının söndürülmesinin ardından 5 kişinin hurdaları toplamak için binaya girdiğini belirten Nazlıgül, "Tarihi değeri bulunan bir bina ve uzun yıllardır kullanılmıyor. Sabah 5.30 sıralarında yangın çıkıyor. Mahalleli binanın bilerek yakıldığını ve yerine başka bir binanın yapılmak istendiğini düşünüyor. Mahalle halkı tepkili. Dünden bu yana bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yangının ardından ittifaye ekipleri müdahale ediyor. Hasar gören binanın çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıyor. Hurdacılar geliyor. 5 kişi hurdaları toplamak için binaya giriyor ve sonrasında çökme yaşanıyor." diye iddia etti.

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

BELEDİYE BAŞKANI 'ENKAZ ALTINDA KALAN BAŞKA BİRİLERİ YOK' VE 'BİZ AYRILDIKTAN SONRA GİRMİŞLER' DEMİŞTİ

Binanın enkazına gelerek incelemelerde bulunan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ise 3 kişinin kurtarılmasının ardından yaptığı açıklamada binada başkalarının olmadığını söylemişti. Suver, "Sabah 5 sıralarında burada metruk bir binada yangın oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Biz de metruk binanın yanında bir esnaf kardeşimizin yeri vardı. Baktık burası tehlike arz ediyor. Burayı sardık, arkadaşlara kimse girmesin dedik. Bu arada binanın yıkımı için büyükşehir belediyesinden araç istedik. Araç gelinceye kadar alt kattaki esnaf arkadaşımız acil bir yardım istedi. Endişesi şu orada bir çelik kasası var. Onun başına bir şey gelmesinden korkuyor herhalde. 'Sakın girmeyin. Binayı güvence alacağız. Sonra biz kasayı çıkarıp vereceğiz' dedik. Biz ayrıldıktan sonra bina sahibi bir arkadaşı ile birlikte kasayı kurtarmak için metruk binaya giriyor. Bu çökme olayı meydana gelmiş. Şu an ikisi de yaralı olarak kurtarıldılar. Şu an enkazda kimse yok" ifadelerini kullanmıştı.

Çöken binanın yan tarafında sabaha karşı çıkan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA