İzmirliler ‘halkçı bir belediyecilik' anlayışı istiyor

Dilek OMAKLILAR

Eda AKTAŞ

İzmir

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediyecilik anlayışının nasıl olması gerektiğini halka sorduk. İzmir’in en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu belirten vatandaşlar, daha halkçı bir anlayış ile İzmir’i tanıyan bir yerel yönetimin olması gerektiğini belirtti.

İzmir Konak Meydanı’nda mikrofon uzattığımız vatandaşlar konu yerel seçimler olunca biraz mesafeli dursalar da ulaşım sorununu özellikle söylemeden geçmediler. “Doğuluyum, konuşursam tutuklarlar” diye konuşmak istemeyenler, "Baskı var" diyerek genç kadınlardan 60 yaşındaki vatandaşa kadar en temel sorunlarını dile getirmekten geri duranlar da sohbetimizde "Daha halkçı bir anlayış gerek" diyor.

İzmir’in en önemli sorunlarından birinin trafik sorunu olduğunu dile getiren Zehra Nazan Kırık, bu sorunda İZBAN grevinin de etkili olduğunu söyledi. Belediyecilik anlayışı açısından da yapılaşma ile ilgili konuşan Kırık, “Bazen öyle bir izin veriyorlar ki rant uğruna, bir süre sonra kalabalık oluyor, yol bulamıyorsunuz. Belediyenin çalışmaları iyi ama imkanların sınırlı olduğunu düşünüyorum” dedi. Erdal İşler isimli vatandaş da “Kentsel yapılaşmada çok ciddi sorunlar var. Üç katlı bina yıkılıyor, yerine yine üç katlı bir bina yapılıyor. Bu kentsel dönüşümlerin bu şekilde olmaması lazım. Ada bazlı yapılıp yaşanabilir alanları artırmak gerekiyor” diye konuştu. Belediye başkanlarının İzmir’i tanımayan, kentine hakim olmayan insanlardan olmaması gerektiğini belirten İşler, “Belediye başkanı 15 yıldır bu şehri yönetiyor ve şehirden çok uzak. AVM doldurdu her yeri. İzmir’i bilen, parti gözetmeyen biri olmalı. Bazı belediyeler var, ilçe belediyelerin başkanlarını getirmeyip başka insanları getiriyorlar, bu şekilde çözülmez” dedi.

‘HÜKÜMET İZMİR’LE İLGİLENMİYOR’

İsmini vermek istemeyen bir kadın ise, çocukların oyun alanlarının artması gerektiğini belirtirken sulardan yollara birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını ve daha ferah bir şekilde yaşamak istediğini belirten bir başka kadın yurttaş da belediyecilik anlayışının daha halkçı ve halkla iç içe olması gerektiğini vurguladı. Hükümetin İzmir ile ilgilenmediğini söyleyen bir diğer vatandaş, daha önce oyunu AKP’ye verdiğini ekleyerek “İzmir’le ilgilenmemelerinin sebebi, sosyal demokrat bir kent olması. AKP’ye önceden oyumu vermiştim ama şimdi öyle düşünmüyorum” dedi.