Mardin’in su şebekesi patladı: 500 bin kişiye 2 gün su verilemeyecek

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Beyazsu’da bulunan içme suyu şebekesinin ana borusu patladı. Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe’nin su ihtiyacının karşılandığı Beyazsu’daki ana borunun patlaması ile birlikte bölge Mardin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MARSU) ekipleri yönlendirildi.

Patlayan boruların onarımının 2 gün süreceği bildirilirken, 500 bine yakın kişinin yaşadığı üç ilçeye 2 gün boyunca su verilmeyeceği bildirildi. (MA)