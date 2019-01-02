02 Ocak 2019 16:10Son Düzenlenme Tarihi: 02 Ocak 2019 17:06
Mardin’in su şebekesi patladı: 500 bin kişiye 2 gün su verilemeyecek
Mardin'in Nusaybin ilçesinde içme suyu şebekesinin ana borularının patlaması nedeniyle üç ilçeye 2 gün su verilemeyecek.
Fotoğraf: MA
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Beyazsu’da bulunan içme suyu şebekesinin ana borusu patladı. Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe’nin su ihtiyacının karşılandığı Beyazsu’daki ana borunun patlaması ile birlikte bölge Mardin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MARSU) ekipleri yönlendirildi.
Patlayan boruların onarımının 2 gün süreceği bildirilirken, 500 bine yakın kişinin yaşadığı üç ilçeye 2 gün boyunca su verilmeyeceği bildirildi. (MA)
ETİKETLER: Mardin
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