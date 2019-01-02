Hakkari’de 31 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez ve ilçelerinde bulunan 31 bölgeyi, 15 gün boyunca “güvenlik” gerekçesiyle giriş-çıkışlara yasakladı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlarla ilgili Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge 04 Ocak ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." (Hakkari/MA)

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