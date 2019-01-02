Muhalefetten Binali Yıldırım'ın adaylığına tepki

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmezse kendisini tanımadığımızı belirtmek isteriz” derken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "İstifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklamasında Anayasa’nın 94’üncü maddesinin, TBMM Başkanın üyesi bulunduğu siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamayacağını vurguladı. Ağbaba; “Yasa bu kadar açıkken, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeden AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanması tuzun kokmasıdır. Yeri geldiğinde kul hakkını dilinden düşürmeyen Binali Yıldırım, meclisin makam arabasıyla, korumalarıyla, vatandaşın vergileriyle AKP propagandası yapıp, belediye başkanlığı için çalışarak mecliste ettiği yemine bağlı kalmayacaktır. AKP ve Saray Hükümeti hukuku ayaklar altına alan tavrına bir an önce son vermelidir. Danıştay’ın öğrenci andını tanımamak, AİHM kararlarını uygulamamak, Anayasanın açık hükmünü görmezden gelmek kabul edilemez” dedi.

AĞBABA: İSTİFA ETMEZSE KENDİSİNİ TANIMAYACAĞIZ

“Bu ülke kabile devleti değildir. AKP Türkiye’yi kabile devleti haline getirmek istese de Türkiye yasalarla yönetilen bir ülkedir” diyen Ağbaba şöyle devam etti: “Meclis Başkanının, meclisin çıkardığı yasaya uymaması aymazlıktır. Devleti yönetenlerin yasalara uymadığı ülkede, vatandaşların yasalara uyması beklenir mi? Bu absürt duruma bir an önce son verilmelidir. Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmezse kendisini tanımadığımızı belirtmek isteriz.”

KARAMOLLAOĞLU: İSTİFA ETMENİZ ÜLKENİN HAYRINA OLACAKTIR

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesiyle ilgili "Buradan Binali Yıldırım Bey'e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum; Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir; fakat sizin istifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır" dedi.

Karamollaoğlu şöyle dedi: "Görüldüğü üzere bu hükümetin ne anayasaya, ne de yasalara hiç saygısı yok. Anayasa'nın hükmü çok açık; 'TBMM Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamaz'. Yani bu adaylığın hiçbir meşru tarafı yoktur. 'Ben yaptım, oldu' zihniyetinin, milleti ve tercihlerini yok sayan bir düşüncenin vücut bulmuş hâlidir. Buradan Binali Yıldırım Bey'e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum; Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir; fakat sizin istifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır. Bu yüzden bizim 2019 yılına ilişkin ilk temennimiz hukukun üstün olduğu bir Türkiye'dir. Çünkü esas olan bir kişinin iradesi değil 81 milyonun iradesidir." (HABER MERKEZİ)

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