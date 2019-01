Ahmet Türk: Tecrit olmasaydı, barışçıl bir süreç olurdu

İmralı’da 5 yıl önce Öcalan ile görüşen Ahmet Türk, “Bugün tecrit olmasaydı, barışçıl bir sürece, Ortadoğu’daki gelişmeler konusunda daha mantıklı, halkları kucaklaştırabilecek, halkları birbirine düşman ettirmeyecek politikaları esas alacağına inanıyorum” dedi.

PKK Lideri Öcalan ile 3 Ocak 2013’te gerçekleştirilen görüşmede yer alan Ahmet Türk, görüşmeyi ve sonrasında yaşanan süreç ile bugün uygulanan tecrit politikasının amacını ve sonuçlarını Mezopotamya Ajansından (MA) Ahmet Kanbal’a değerlendirdi.

‘KÜRTLER BUGÜN DE BARIŞTA ISRARCI’

Yaptıkları görüşmenin barış sürecinin ilk adımı olduğunu belirten Türk, devamında giden farklı heyetlerin görüşmeleri ile “Kürtlerin talebi nedir? Demokrasi için, barış için ne istiyor?” sorularının net bir şekilde cevap bulduğunu kaydederek, sürecin sona erdirilmesine ilişkin şunları söyledi: “7 Haziran seçimlerinde alınan sonuç hükümeti rahatsız etti. Yani bu süreçten kendisinin yararlanacağını umut ederken, Kürtlerin oylarını artırması biraz bu sürecin bozulmasına neden oldu. Bence en büyük neden buydu” dedi.

Kürtlerin bugün bile barışçıl bir sürecin gelişmesi konusunda ısrarlarını dile getirdiğini belirten Türk, Öcalan üzerinde uygulanan tecrit uygulamalarının hukuksuzluk olduğunu dile getirerek, “3 yıldan fazla bir süredir ailesi ile bile bir görüşme yaptırılmıyor. Ne bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygundur ne uluslararası yasalara, ne Avrupa değerlerine uygundur. Hele hele bugün CPT gibi bir örgütün bu tecride suskun kalması, dünyanın suskun kalması, Avrupa’nın suskun kalması, aslında demokrasinin ne kadar günümüz dünyasında geriye gittiğini gösteriyor. Tabii ki; burada her insanın her demokratın, her demokrasiye inanan insanın, hem tecride hem de bu hukuksuzluğa karşı ciddi bir refleks göstermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

‘TECRİT OLMASAYDI’

Öcalan’a dönük tecrit politikasının sürdürülmesinin veya sonlandırılmasının Türkiye’ye ve Ortadoğu’ya etkilerini değerlendiren Türk, “Meseleye iki yönlü bakmak lazım. Eğer akılla mantıkla meseleye bakılsaydı, Öcalan’la görüşmelerin halkların lehine olacağının görüleceğine inanıyorum. Sadece Kürtlerin değil Türkiye halklarının lehine. Bu kaostan Türkiye’nin kurtulması konusunda bir şans olarak görülürdü. Ama farklı bakış, milliyetçi-ırkçı bakış bunun tam tersini gündeme getiriyor. Bu nedenle Sayın Öcalan’ın; bugün tecrit olmasaydı, barışçıl bir sürece, Ortadoğu’daki gelişmeler konusunda daha mantıklı, halkları kucaklaştırabilecek, halkları birbirine düşman ettirmeyecek politikaları esas alacağına inanıyorum” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)