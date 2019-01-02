YSK yerel seçime girecek partileri açıkladı, EMEP ve ÖDP itiraz etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimine 82 faal siyasi partiden yalnızca 13'ünün girebileceğini açıkladı.

Buna göre seçime girecek partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Demokrat Parti (DP) Demokratik Sol Parti (DSP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saadet Partisi (SP) Türkiye Komünist Partisi (TKP) Vatan Partisi

EMEP: YSK KARARINI DERHAL DÜZELTMELİDİR

YSK’nin açıkladığı seçime girecek partiler listesinde adı geçmeyen Emek Partisi'nin (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan yaptığı açıklamada “YSK kararını derhal düzeltmelidir” dedi.

Gürkan, seçime girme yeterliliğini kazanmak üzere gerekli sayıda teşkilatlanma çalışmalarını sonuçlandırarak örgütlülüğünü tamamlayan EMEP’in yine YSK engeline takıldığını belirterek “Yüksek Seçim Kurulu Yargıtay kayıtlarını esas almamış, partimizi seçime girecek partiler içerisinde saymamıştır. Yargıtay kayıtlarında seçime girme yeterliliği olduğu halde bu kararı alan YSK’nın tutumu objektiflikten uzak, tamamen keyfiyete dayalı, antidemokratik bir karardır. 'Tek adam' yönetiminin bütün kurumlarda örgütlendiği ve egemen olduğu dikkate alındığında zaten YSK’nin tarafsızlığı ve objektifliği tartışılırken bu kararla kurumsal olarak meşruiyetlerini bir kez daha tartışılır hale getirmişlerdir" dedi.

EMEP olarak gerekli itirazları bilgi ve belgeleriyle birlikte yapacaklarını belirten Gürkan şunları söyledi:

“YSK’nin keyfiyetle aldığı yok sayma kararını asla kabul etmeyecek, siyaset hakkının gasbedilmesine izin vermeyecektir. Siyasi partiler yasasının antidemokratik hükümlerine rağmen partimizin seçime girmek için gerekli koşulları yerine getirdiğini bir kez daha vurguluyor, YSK’yi aldığı yanlış kararı düzeltmeye çağırıyoruz."

YSK yargıtay kayıtlarını esas almıyorsa seçime girecek partileri hangi bilgilerle ve saikle belirliyor? 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlamış partimizin seçime giremesini engellemenin hiç bir gerekçesi olamaz. İtirazımızı yapıyoruz, YSK'nın bu keyfi kararını kabul etmeyeceğiz. — selma gürkan (@gurkanselma) 2 Ocak 2019

ÖDP: İTİRAZ EDECEĞİZ

Evrensel'e konuşan ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş da yerel seçimlere katılma şartları konusunda gerekli örgütlenmeyi yaptıklarını söyledi. Bu nedenle en kısa sürede itiraz dilekçesini vereceklerini belirten Taş, itiraz ettikten sonra daha detaylı açıklama yapacaklarını dile getirdi.

ÖDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

"YSK tarafından açıklanan seçimlere katılacak partiler listesinde partimiz yer almamıştır. Partimiz, YSK tarafından belirlenen örgütlenme koşullarını sağlamıştır. Bu nedenle karara itiraz hakkımızı kullanacağız."

YSK tarafından açıklanan seçimlere katılacak Partiler listesinde Partimiz yer almamıştır. Partimiz, YSK tarafından belirlenen örgütlenme koşullarını sağlamıştır. Bu nedenle karara itiraz hakkımızı kullanacağız. pic.twitter.com/s7JQUKTmvu — Özgürlük Dayanışma (@odpbilgi) 2 Ocak 2019

(Ankara/EVRENSEL)