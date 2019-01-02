Enflasyon farkı ödeme oranı Perşembe günü belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini Perşembe günü saat 10.00’da duyuracak. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım’da yüzde 1,44 düşerken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5’lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini Perşembe günü saat 10.00’da duyuracak. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım’da yüzde 1,44 düşerken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5’lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan devlet memurları, Aralık ayında TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14’ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

ZAM YÜZDE 4 OLACAK

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. (EKONOMİ SERVİSİ)