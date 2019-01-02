Meteoroloji soğuk hava dalgası ve fırtına uyarısında bulundu

İstanbul'da 3 Ocak Perşembe gecesinden itibaren kar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye'nin yarın (3 Ocak) Orta Akdeniz ve Ege üzerinden gelen derin bir alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği açıkladı. Uçar'ın verdiği bilgiye göre, yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ile batı kesimlerinde başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yarın güney ve batı kesimleri ile zamanla iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ DİKKAT

Yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da 3 Ocak Perşembe gecesinden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul'da aralıklarla görülecek karın hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor.

Ahmet Uçar, Ankara'nın da önümüzdeki günlerde karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

BÖLGEDE 210 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KESİLDİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 72 mahallede karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hakkari'de 90 mezra ve 19 köye olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 9 köy ve 28 mezra, Çukurca ilçesinde 4 köy ve 9 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 12 mezra ile Şemdinli ilçesinde 4 köy ve 41 mezranın yolu kapandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Geçitli ve Çığlı köylerine giden yolların çığ nedeniyle kapandığı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Hakkari-Şırnak yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

ANTALYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kentin kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Turistik ilçelerden Kaş'ın Gömbe ve Sütleğen mahalleleri karla kaplandı.

Ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kaş Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yollarda çalışma başlattı.

ANTALYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Antalya'da ise sağanak kent merkezinde su birikintilerine neden oldu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Batı Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 2-4 derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuvvetli yağış nedeniyle ‘turizm merkezi’ Belek'te son 24 saatte metrekareye 141, Serik'te 106, Aksu'da 93, Manavgat'ta 92, Antalya merkezde 71 ve İbradı'da 66 kilogram yağış düştü.

Batı Akdeniz Bölgesi'nin yarın, Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınları ile dona karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

MUĞLA'DA SAĞANAK NEDENİYLE HEYELAN YAŞANDI

Muğla'da da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta 24 saatte metrekareye 68 kilogram yağış düştü.

Bölgede dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı, bazı mahallelerde de yollarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde oluşan heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları ise temizlendi. Yetkililer, yağışların yarın etkisini artıracağını bildirdi.

KAYSERİ VE ELAZIĞ’DA GÖLLER BUZ TUTTU

Kayseri Şeker Fabrikası içerisinde bulunan Şeker Gölü'nün yüzeyi de kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 ile 10 derece arasında değiştiği Elazığ'da da Cip Baraj Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için de fırtına ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgar Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yarın ve cuma günü akşam saatleri arasında, saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde esecek. (HABER MERKEZİ)