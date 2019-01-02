CHP Milletvekili Fethi Gürer: Türkiye’yi karamsar bir tablo bekliyor

“2019 yılı için çok umutlu bir yıl olacağını keşke söyleyebilseydim ama zor bir yıl olacağı görülüyor” diyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye'nin fotoğrafını verilerle ortaya koydu.

2018 yılında resmi verilere göre 3 milyon 676 bin işsizin bulunduğunu söyleyen Gürer, “Bu rakam İŞKUR’a başvuranların belirlediği rakamdır. Artık iş bulamam düşüncesiyle İŞKUR’a başvurmayanları da eklediğimizde Türkiye’de en az 6 milyon kişi işsizdir. Her 100 gençten 22’si, her üç üniversite mezunundan 1’i işsiz durumdadır” dedi.

ESNAF KEPENK KAPATIYOR

Bankalarda tahsili gecikmiş alacakların tutarının son bir yılda yüzde 46 oranında arttığını, konkordato ilan eden işyerlerine her gün bir yenisinin daha eklendiğini belirten Ömer Fethi Gürer, fabrikanın kapandığını ve küçük esnafın kapısına kilit vurduğunu belirterek, “2018 yılında özel sektörde binlerce insan işsiz kaldı. Ülkede işsizlikten kendini yakan, intihar edenler oldu. Taşeron çalışanların sorunları çözülmedi. Atanamayan öğretmen, sağlıkçı, mühendis, mimarın yüzü gülmedi. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm beklentileri gerçekleşmedi. Ayrıca kamudan şeker fabrikaları özelleştirilerek burada çalışan işçilerin büyük çoğunluğu kapı dışarı edildi. İşçi, çiftçi mağdur edildi. Pancar üreticilerine halen eziyet çektiriliyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLER İCRALIK

2018 yılında çiftçinin icralık olduğunu, çiftçinin tarlasını ekemez hale geldiğini, esnafın borç batağına girdiğini, sanayicinin gelecek kaygısı ifade ettiği söyleyen Gürer, “2018 yılı işçi, işsiz, çiftçi, kentli, köylü, memur, emekli, genç, yaşlı herkes için olumsuz bir yıl olarak tarihe geçecek. Bu süreci AKP iktidarlarının yetersiz yönetimleri yarattı. Sistem değişikliği de sorunları katladı. Tarım ve hayvancılık mutlaka planlı ve doğru politikalara taşınmalıdır. Üretim artışı sağlayacak politikalar geliştirilmeli, ithalat azaltılmalı, cari açık düşürülmelidir. Endüstri 4.0’e göre gelecek doğru kurgulanmalı ve sanayileşme yapısal sorunlardan arındırılmalıdır” dedi.

Gürer, sorunların derinleşeceğine dair verilerin her geçen gün arttığına işaret etti. (HABER MERKEZİ)