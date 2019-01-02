Brezilya Başkanı Bolsonaro mesaiye sosyalizm düşmanlığı ile başladı

Brezilya’da yeni seçilen sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.

Daha önce de “solcuları temizleme” vaadinde bulunan Bolsonaro, yemin töreninde de “Ülkeyi sosyalizmden kurtaracağını” söyledi. Ancak Brezilya hiçbir zaman “sosyalist” bir yönetim ve toplumsal sisteme sahip olmadı.

Öte yandan yemin törenine İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da katılması dikkat çekerken, ABD Lideri Trump da sosyal medyadan Bolsonaro’nun yemin konuşmasını övdü.

İSRAİL BAŞBAKANI KATILDI

Başkent Brasilia’da pazar günü düzenlenen törende yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı olan Bolsonaro, Kongre binasına eşiyle üstü açık Rolls Royce marka araçla geldi. Bolsonaro’nun aracına atlı muhafızlar ve arabanın yanında koşan sivil kıyafetli korumaları eşlik etti.

Brezilya’yı yolsuzluk, suç ve ekonominin kötü yönetiminden kurtaracak “milli pakt” istediğini dile getiren ve ülkeyi “ideolojiden” arındırma taahhüdünde bulunan Jair Bolsonaro, “Ayrımcılık ve bölünmenin olmadığı bir toplum inşa etme” sözü verdi.

Bolsonaro, ülkesini “Sosyalizmden, ahlaka aykırı değerlerden ve siyaseten doğruculuktan kurtaracağını” söyledi, “Ahlak kurallarının yeniden geçerli kılınacağını” duyurdu. Bolsonaro,

“Biz insanları yeniden birleştireceğiz, aile kurumunu kurtaracağız, dinlere saygılı olacağız. Dini geleneğimizi savunurken ve (geleneksel) değerlerimizi koruma altına alırken, cinsiyet eksenli ideolojiyle de savaşacağız” dedi.

‘ABD SENİNLE’ MESAJI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun katıldığı yemin töreninde, ABD’yi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etti. Jair Bolsonaro, İsrail’in “Israel Hayom” gazetesine verdiği demeçte, “İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda ‘evet’ demiştim” ifadesini kullanmıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa da törene katılan yabancı konuklar arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın yeni devlet başkanını tebrik etti. Trump paylaşımında, “Harika bir göreve başlama konuşması yapan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya tebrikler. ABD seninle” ifadesine yer verdi.

Trump’ın tweetine şahsi Twitter hesabından yanıt veren Bolsonaro da “Sevgili Bay Başkan Donald Trump, cesaret veren sözlerinizden gerçekten memnuniyet duydum. Birlikte, Tanrı’nın yardımıyla halkımıza refah ve kalkınma getireceğiz” ifadesini kullandı.

BİREYSEL SİLAHLANMA SÖZÜ

Brezilya’da 7 Ekim’de ilk turu, 28 Ekim’de ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimini, Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı, askeri diktatörlük yanlısı, ırkçı aday Jair Bolsonaro kazanmıştı. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro’nun 1964-1985 yılları arasındaki askeri rejimi övmesi, eşcinseller, kadınlar ve siyahiler hakkındaki açıklamaları tepkilere neden olmuştu.

Yeni devlet başkanı, ülkede güvenliğin sağlanması adına bireysel silahlanma önündeki engelleri azaltmak istediğini ve “Tüm dürüst vatandaşların evlerinde silah bulundurmak istemeleri halinde, belli kriterlere bağlı olarak bunu yapabileceklerini” söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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