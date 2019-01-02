İmalatta daralma dokuzuncu ayında: Üretim düşüyor işsizlik artıyor

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Aralık’ta 44,2’ye gerileyerek sektördeki daralmanın dokuzuncu aya girdiğine işaret etti. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan endekste 50’nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Endeks 2018 Ekim ayında 44,3 değerini aldıktan sonra Kasım’da 44,7’ye yükselmişti. Aralık’taki gerileme, döviz kurunun görece istikrarlı seyrine, girdi maliyet artışlarının hız kaybetmesine rağmen imalat sektöründe işlerin daha da kötüye gittiğini gösteriyor.

Girdi fiyatlarındaki artış hızı, Eylül’de rekor kırdıktan sonra art arda üçüncü defa geriledi ve Eylül 2016’dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

Maliyet fiyat artışlarındaki gerileme, imalatçıların talebi canlandırmak için müşterilerine indirim yapmasına olanak sağladı. Buna rağmen yeni siparişlerdeki daralma dokuzuncu ayda da sürdü.

İSTİHDAM ARALIKTA AZALMAYA DEVAM ETTİ

Ayrıca girdi alımındaki eğilime paralel olarak girdi stokları aralıkta gerilemeye devam etti. Tedarikçilerin ortalama teslimat süreleri aralık ayında da uzadı.

Bazı katılımcılar bu durumun ödemelere ilişkin problemler ve zorlu piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. Hesaplamaya göre üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam Aralık’ta azalmaya devam etti.

‘İŞYERİ KİRALARINDA STOPAJ KALDIRILSIN’ TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaflar adına stopaj uygulamasına ilişkin şu talebi dile getirdi:

“İşyeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mükellef değil, kiracı konumundaki esnafımız ödüyor. Dolayısıyla iş yeri kiralık olan esnaf ve sanatkar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etse bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Kira geliri 30 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname veriyor fakat vergi ödemeyerek vergi iadesi alıyor. Bu da esnaf için diğer büyük iş yerlerine göre ve iş yeri sahibine göre tamamen haksız bir düzen oluşturuyor. Yüzde 20 olan stopaj oranı yüzde 5’e düşürülmeli ya da tamamen bu uygulama kaldırılmalı.” (EKONOMİ SERVİSİ)