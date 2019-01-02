'Çocuklara bir kap çorba yaptım, başka da yemek yok!'

2019 yılı için belirlenen net 2020 liralık asgari ücret, emekçilerin yüzünü güldürmedi. Asgari ücretle çalışan emekçiler, ev kirası ve faturaların ardından yaşamaya ancak yetecek bir para kaldığını belirtiyor. Bütün temel tüketim malzemelerine gelen zamları da düşününce emekçiler geçtiğimiz seneden daha iyi bir halde bulunmuyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Mahallesinde eşi ve üç çocuğu ile kirada yaşayan Gülten Üstündağ da yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve geçim derdini Mezopotamya Ajansı'ndan Esra Solin Dal'a anlattı. Bağlar Belediyesine bağlı olarak çalışan eşinin, belediyeye kayyım atanmasıyla gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Üstündağ, asgari ücretle kıt kanat geçirdiklerini, yapılan zammın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini ifade ediyor.

‘HIRSIZLIK MI YAPAYIM?’

Ekonomik krizden en çok yoksulların etkilendiğini söyleyen Gülten Üstündağ "Çocuklarıma bir kap çorba yaptım, başka da yemek yok. Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım? Zam yaptık diyenler çıkıp ev kiralarına yapılan zamlara baksın, soğanın patatesin fiyatını sorsun, yoksulların kapısını çalsın" dedi.

Asgari ücret arttı mı azaldı mı?