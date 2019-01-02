2 kadın Sabarimala Tapınağına girerek tarihe geçti

Hindistan'da kadınların girmesi yasaklanan ancak Yüksek Mahkemenin kararıyla kadınların kullanımına açılan Sabarimala Tapınağına ilk kez 2 kadın girdi. Tapınak yönetimi "kutsal mekan kirlendi" ifadesi kullanarak açıklama yaparken, öte yandan kadınları protesto eden Hindu erkekler polisle çatıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hindistan'da dini kuralların kadınların girmesini yasakladığı ancak Yüksek Mahkemenin kararıyla kadınların kullanımına açılan Sabarimala Tapınağına bugün ilk kez 2 kadın girdi. Tapınak yönetimi "kutsal mekanın kirlendiğini" öne süren bir açıklama yaptı. Ardından "kirlilikten arındırma ritüelleri" yapma bahanesiyle tapınağı kapattı. Öte yandan kadınları protesto eden Hindular polisle kavga etti. Thiruvananthapuram kentindeki eyalet parlamentosu önünde toplanan Hindular ile polis arasında yaşanan çatışmalar 4 saatten uzun sürdü.

42 yaşındaki Bindu Ammini ve 44 yaşındaki Kanaka Durga, günün ilk saatlerinde tapınağa girdiklerini açıklamıştı. Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan tapınağa yüzyıllardır 10 ile 50 yaş arası kadınlar alınmıyordu.

KADINLARIN KAZANIMI

Bu yasağa karşı dava açan kadınlar, Ekim 2018'de Yüksek Mahkemede görülen davayı kazanmış fakat tapınaktakilerin protestosu nedeniyle bugüne kadar girmeyi başaramamıştı. BBC'ye konuşan Ammini, "Sabahın ilk saatlerinde tapınağa girdik ve idolü birkaç dakika gördük" dedi.

2 kadın 24 Aralık 2018'de tapınağa girmeye çalışmış ancak saldırılar nedeniyle girememişti.

Öte yandan "kadınların tapınağı kirlettiğini" öne süren tapınak yönetimi olayın ardından tapınağı kapattı.

'TAPINAK YÖNETİMİ SUÇ İŞLİYOR'

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, kadınların tapınağa girmesinin tarihi bir gelişme olduğunu fakat tapınağın bunun ardından kapanmasının Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)