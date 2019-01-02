Nazilerin çaldığı "Vazoda çiçekler" tablosunun iadesi isteniyor

İtalya’nın Floransa kentindeki Uffizi Müzesi, 1943’te Naziler tarafından çalınan ve bugün bir Alman ailenin elinde olan Jan van Huysum tablosunu geri istiyor.

BBC’nin haberine göre Uffizi Müzesi Müdürü Eike Schmidt, “Vazoda çiçekler” isimli tablonun Floransa’ya geri dönmesinin Alman hükümetinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Hollandalı Ressam Jan van Huysum’un tablosu ilk olarak Floransa’da 1824 yılında sergilenmişti. Nazi askerleri, tabloyu 1943’te kuzeye doğru çekildikleri sırada çaldı.

Tabloyu şu an elinde bulunduran ve ismi açıklanmayan ailenin, tablonun geri gönderilmesi karşılığında para talep ettiği belirtildi.

‘ALMAN HÜKÜMETİNİN AHLAKİ GÖREVİ’

Almanya hükümeti, zaman aşımı nedeniyle hukuki olarak müdahale edemeyeceğini belirtiyor.

Uffizi Müzesi Müdürü Schmidt ise “Bu yüzden 2. Dünya Savaşı ve Nazi terörünün yaraları halen sarılabilmiş değil” diyor. Schmidt, tablonun müzeye dönmesinin Almanya hükümetinin ahlaki görevi olduğunu belirtiyor.

Fotoğraf: Chris Wee/Flickr(CC BY 2.0)

‘VAZODA ÇİÇEKLER'İN TARİHÇESİ

Müzenin verdiği bilgiye göre tablo, ilk olarak Toskana Dükü 2. Leopold tarafından satın alındı. Uzun süre diğer Hollandalı ressamların eserleriyle birlikte sergilenen eser, İtalya’nın 2. Dünya Savaşı’na girdiği 1940’tan sonra yakınlardaki bir köye nakledildi. Alman askerleri 1943’te kuzeye doğru çekilirken tabloyu, diğer resimlerle birlikte ele geçirdi. Tablo, iki Almanya’nın birleştiği 1991 yılında yeniden ortaya çıktı ancak halen İtalya’ya dönmesi sağlanamadı.

Kendisi de Alman olan Schmidt, Almanya’ya Naziler tarafından çalınan sanat eserlerine yönelik zaman aşımı statüsünün kaldırılması, böylece eserlerin “meşru sahiplerine” dönebilmesi çağrısı yapıyor.

Tablonun siyah-beyaz fotoğrafı, İngilizce, İtalyanca ve Almanya “Çalındı” ibaresiyle birlikte müzede yer almayı sürdürüyor. (DIŞ HABERLER)