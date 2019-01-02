Sağır Han'ın üstündeki kaçak yapılar yıkıldı

Fatih'te İrene Kulesi'nin bitişiğindeki tarihi Sağır Han'ın üstünde bulunan kaçak yapılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Hanın çatısındaki yapıya beton döken ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenenler, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) drone’una tüfekle ateş etmişlerdi.

Kaçak yapıların yıkımı için saat 10.00 sıralarında çok sayıda belediye ekibi hana geldi. Kaçak yapılarda işletmeleri bulunanlar ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yıkıma karşı olmadıklarını belirten esnaf, belediyenin kendilerine daha önce yıkım tebligatı yapılmadığını söyledi. Görüşmeden sonra kaçak yapılardaki eşyalar tahliye edildi.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İşletmeleri tahliye edenler arasında çocukların bulunması dikkat çekti.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Yıkım saat 12.30 sıralarında tarihi İrene Kulesi’nin bitişiğindeki kaçak yapıda, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) ekipleri nezaretinde balyozlarla yapıldı.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Kasım ayı başlarında kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone'a ateş eden şahısların İrene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmıştı.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu. (İstanbul/DHA)