157 öğrenciye 1 profesör düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 161 bin 657 öğretim elemanı olduğunu belirterek 157 öğrenciye 1 profesör düştüğünü açıkladı. Bakan Selçuk, CHP'li Gürer'in soru önergesinde yer alan öğretim elemanı açığı ile ilgili olarak ise bir bilgi vermedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in YÖK'e bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri sayıları ve öğretim elemanı eksiği ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, 4 milyon 53 bin 692 öğrencinin eğitim gördüğü yükseköğretim kurumlarında 161 bin 657 akademisyenin görev yaptığını açıkladı. Bakan Selçuk'un yanıtındaki istatistiklere göre yükseköğretim kurumlarında 25 bin 701 profesör, 14 bin 941 doçent, 38 bin 559 doktor öğretim üyesi, 35 bin 753 öğretim görevlisi ve 46 bin 883 araştırma görevlisi görev yapıyor. İstatistikler, 161 bin 657 öğretim akademisyenin 72 bin 42'sinin kadın olduğunu gösterirken üniversitelerde görev yapan 25 bin 701 profesörün sadece 8 bin 70'i kadın. İstatistiklere göre her 157 öğrenciye 1 profesörün düştüğü görülürken Bakan Selçuk, soru önergesinde yer alan öğretim elemanı açığı ile ilgili bir bilgi vermedi.

Bakan Selçuk'un yanıtı değerlendiren Gürer, üniversite sayısı kadar eğitim ve mezunların edindiği bilginin de çok önemli olduğunu söyledi. Üniversitelerin içinde bulunduğu kentleri dönüştürdüğüne dikkat çeken Gürer, “Ülkemiz geleceğini şekillendireceği düşünülerek üniversitelerimiz sorunsuz ve donanımlı, yeterli kadrolara sahip kılınmalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)