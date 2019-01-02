Danimarka'da tren kazası: 8 kişi yaşamını yitirdi

Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Great Belt-Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. Kazada 10'un üzerinde kişi de yaralandı.

Fyns Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah saat 07.30 sularında Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü’nde yolcu treninin bir yük trenine çarpması sonucu kaza yaşandı.

Danimarka Devlet Demiryolları (DSB), Arhus-Kastrup seferini gerçekleştirirken kazaya karışan hızlı trende 131 yolcu ve 3 kişilik mürettebat bulunduğunu, yaşamını yitirenler arasında mürettebatın bulunmadığını bildirdi.

Yük treninin Alman Demiryolları Şirketi Deutsche Bahn'a (DB) bağlı DB Cargo şirketine ait olduğu ve Danimarkalı bir şirket için Taastrup-Fredericia arasında yük taşıdığı açıklandı. Şirket de yük trenindeki malzemelerin kendisine ait olduğunu doğrularken kazadan büyük üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Kazanın gerçekleştiği köprüyü her gün on binlerce araç kullanıyor.

BAŞBAKAN RASMUSSEN'DEN AÇIKLAMA

Bu arada, Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tren kazasından dolayı Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen’i arayarak üzüntülerini ilettiğini kaydetti. (DIŞ HABERLER)