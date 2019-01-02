02 Ocak 2019 11:53

Yüzde 90 engelli raporuna rağmen malulen emekli olamadı

Ankara'da yüzde 90 engelli raporu olan Bayram Ünal'ın malulen emekli olabilmek için verdiği başvuru reddedildi. Ünal: Hakkımı istiyorum.

Yüzde 90 engelli raporuna rağmen malulen emekli olamadı

Fotoğraf: Mustafa Turapoğlu/DHA

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    Ankara'da serebrovasküler (beyin damar hastalığı) nedeniyle kısmi felç geçiren ve yüzde 90 ağır engelli raporu verilen 51 yaşındaki Bayram Ünal, malulen emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. Kurumdan '5510 sayılı kanunun 25'inci maddesine göre, malul sayılamayacağınıza karar verilmiştir' yanıtını alan Ünal, yeterli primi de yatırmasına rağmen emekli olamadı. Bastonla yürüyebilen Ünal, dosyanın tekrar incelenmesi için SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na başvuru yaptı.

    Sincan ilçesinde oturan, evli ve 1 çocuk babası Bayram Ünal, 1985- 2009 yıllarında Ankara ile Bilecik'teki mobilya fabrikasında işçilikten, restoranda garsonluğa kadar farklı işler yaptı. Ünal, 2009 yılında Ankara'daki Etimesgut Şaşmaz Nakliyeciler Sitesi'nde yer alan firmada çalışmaya başladı. Ünal, bu dönemde yaşadığı güç kaybı ve denge sorunu nedeniyle hastaneye başvurdu. Şeker ve tansiyon hastası Bayram Ünal'a, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu'nca yüzde 81 engelli raporu verildi. Hastalığına rağmen ailesinin geçimini sağlayabilmek için farklı işler yapmaya devam eden Ünal, 2018 yılı başında tekrar rahatsızlanınca çalışamaz hale geldi. Kısmi felç geçiren Ünal'a, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde beyin damar hastalığı olarak bilinen serebrovasküler tanısı koyuldu ve yüzde 90 ağır engelli raporu verildi.

    MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSUNA OLUMSUZ YANIT

    Bayram Ünal, malulen emekli olabilmek için SGK'ya başvuru yaptı. 263 günü emekli sandığından olmak üzere toplam bin 881 gün sigorta primi bulunan Bayram Ünal, SGK'dan gelen cevapla şok yaşadı. Malulen emeklilik için gereken yüzde 60 engelli raporu ve bin 800 prim günü şartını taşıyan Ünal'a, '5510 sayılı kanunun 25'inci maddesine göre, malul sayılamayacağınıza karar verilmiştir. Bu nedenle malullük sigortası yönünden tarafınıza yapılacak işlem bulunmamaktadır. Dosyanızın ve raporlarınızın bir kez de bir üst kurul olan Yüksek Sağlık Kurulu'nca incelenmesini talep ediyor iseniz bir dilekçe ile merkezimize müracaat edebilirisiniz' yanıtı verildi.

    Fotoğraf: Mustafa Turapoğlu/DHA

    'SGK OLMADIĞI İÇİN İLAÇLARIMI ALAMIYORUM'

    Bayram Ünal, SGK'dan gelen cevaba göre hastalığının, çalışmasına engel olmadığını ve bu nedenle emekli edilmediğini söyledi. Ünal, dosyanın bir kez daha incelenmesi için SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na başvurdu. Ayağa kalkmakta ve yürümekte bile zorlandığını, bu yüzden çalışamadığını kaydeden Ünal, evli oğlunun da işsiz olması nedeniyle yanında kaldığını anlattı. Zor günler geçirdiklerini dile getiren Bayram Ünal, "Benim şu anda bin 881 gün primim var. Beni raporu veren insanlarla görüştürmediler. Bizzat evime gelsinler, istedikleri doktora götürsünler. Ben bu haldeyim, hakkımı bekliyorum. Ben haksızlık istemiyorum. Ben tek başıma kaç kere yere düştüm dengemi kaybedip. Benim borcum çoğaldı, evim kira. Maddi ve manevi çok büyük bir çöküntüdeyim. Hastaneye gittim, SGK olmadığı için ilaçlarımı alamıyorum" diye konuştu. (DHA)

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