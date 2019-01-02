Khaleesi'nin ejderhalarının isimleri yeni böcek türlerine verildi

ABD’deki Nebraska Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Brett Ratcliffe, keşfettiği sekiz böcek türünden üçüne, "Game of Thrones" dizisi ve George R.R. Martin'in "Buz ve Ateş'in Şarkısı" kitap serisinin karakteri Khaleesi'nin ejderhalarının isimlerini verdi.

HBO kanalında yayınlanan ünlü dizideki Daenerys Targaryen karakterinin sahip olduğu ejderhaların isimleri Drogon, Rhaegal ve Viserion. Ancak Ratcliffe böcek türlerine bu adların Latince karşılığı olan “drogonoi” “rhaegli” ve “viseroni” isimlerini verdi.

(Soldan sağa) Gymnetis drogoni, Gymnetis rhaegali ve Gymnetis viserioni. | Fotoğraf: Brett Ratcliffe

Drogoni ve viserioni Kolombiya ve Ekvador'da, rhaegali de Fransız Guyanası'nda görülüyor. Üç türde de turuncu renkler hakim.

'HALKIN DİKKATİNİ KEŞFİNİZE ÇEKMİŞ OLUYORSUNUZ'

Ratcliffe, 50 yılı aşkın kariyeri boyunca yüzlerce türe isim verdiğini ve yeni isimler türetmenin zor olduğunu söyledi. İsimlendirme kurallarının mizah ve aşağılamaya karşı olduğunu belirten Ratcliffe, aynı zamanda aynı adların tekrar kullanılmamasının önemli olduğunu aktardı.

Ratcliffe kararıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sıklıkla bilim insanlarının kendilerini çok ciddiye aldıklarını düşünmüştüm, kararımı da bu durumu değiştirmek için verdim. Bu tür isimler koyduğunuzda hem ünleniyorsunuz, hem de halkın dikkatini keşfinize çekmiş oluyorsunuz.” (DIŞ HABERLER)

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