TRT Avaz'ın 'Şefkate Muhtaç' programına tepki sürüyor

Duygu Ayber GÜLTEKİN

İstanbul

TRT Avaz'ın ocak ayında yayınlanacağını duyurduğu, engelli bireylerle ailelerinin yaşamını konu edinen "Şefkate Muhtaç" programına tepki sürüyor. engelliler.biz sitesinin kurucusu Bülent Küçükaslan, "Bu programın ve özünde sakatlık konusuna bakış açısının aslında herkes için çok öğretici olduğunu düşünüyorum. 'Ne yapmamak, nasıl bakmamak?' gerektiği net olarak anlaşılabilir." derken, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı eski oyuncusu Celal Karadoğan ise sosyal medya hesabından, "Engelli bireyler yardıma muhtaç olmadığı gibi sevgiye ve şefkate de muhtaç değil" diyerek kanala tepki gösterdi.

TRT Avaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden engelli bireylerin yaşamını konu alan "Şefkate Muhtaç" adlı programı ocak ayında yayınlayacaklarını duyurdu. "Engelliler yardıma değil, sevgiye ve şefkate muhtaç. Engelli doğan çocuklarla ailelerinin birlikte yaşadıkları hayatı konu edinen "Şefkate Muhtaç" Ocak ayından itibaren TRT Avaz’da." ifadesi kullanılarak yapılan paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. TRT Avaz Twitter hesabından yapılan paylaşım gelen tepkilerden sonra kaldırıldı.

'BU PROGRAM KLİŞELERİ EN BERBAT ŞEKİLDE TEKRARLIYOR'

Evrensel'e konuşan engelliler.biz sitesinin kurucusu Bülent Küçükaslan, TRT'nin bu programının ve özünde sakatlık konusuna bakış açısının aslında herkes için öğretici olduğunu düşündüğünü söyledi. Küçükaslan, "Ne yapmamak, nasıl bakmamak' gerektiği bu programda net olarak anlaşılabilir. Zira bu program klişeleri en berbat şekilde tekrarlıyor." dedi. Söz konusu programın, "Sakat birey 7/24 trajedi yaşayan mutlak bir bahtsızdır, tutunamayandır", "Kendi kararlarını vermekte zorluk çekerler, aklı başında birileri tarafından sahiplenilmeli ve sürekli gözetilmelidirler", "Her zaman hastadırlar, acı çekerler ve o talihsiz sakatlıklarından kurtulmak için her an tedavi peşinde koşmaktadırlar" gibi klişeleri işlediğini vurgulayan Küçükaslan, "Bu bakış açısı ile aileler ve engelliler sadece kırılır ve sizden nefret eder. Kaş yapayım derken öldürdünüz. Bravo!" dedi.

'ENGELLİ BİREYLER YARDIMA DA ŞEFKATE DE MUHTAÇ DEĞİL'

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı eski oyuncusu Celal Karadoğan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karadoğan, "TRT, benden gasp ettiği parayla beni aşağılayan program yapmış. Engelli bireyler yardıma muhtaç olmadığı gibi sevgiye ve şefkate de muhtaç değil!" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

TRT, benden gasp ettiği parayla beni aşağılayan program yapmış. ABV Engelli bireyler yardıma muhtaç olmadığı gibi sevgiye ve şefkate de muhtaç değil! "unutmamalı ki onlar da çocuk" dediğiniz diliniz kopsun! https://t.co/BS2YIHOjpk — Celal Karadoğan (@karadogancelal) 1 Ocak 2019