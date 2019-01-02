TRT Avaz'ın 'Şefkate Muhtaç' programı tepki topladı

TRT Avaz'ın ocak ayında yayınlanacağını duyurduğu, engelli bireylerle ailelerinin yaşamını konu edinen "Şefkate Muhtaç" programı, sosyal medyada tepki topladı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı eski oyuncusu Celal Karadoğan, sosyal medya hesabından, "Engelli bireyler yardıma muhtaç olmadığı gibi sevgiye ve şefkate de muhtaç değil" ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

TRT Avaz sosyal medya hesabı üzerinden engelli bireylerin yaşamını konu alan "Şefkate Muhtaç" adlı programı ocak ayında yayınlayacaklarını duyurdu. "Engelliler yardıma değil, sevgiye ve şefkate muhtaç. Engelli doğan çocuklarla ailelerinin birlikte yaşadıkları hayatı konu edinen "Şefkate Muhtaç" Ocak ayından itibaren TRT Avaz’da." ifadesi kullanılan paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları kanala tepki gösterdi.

Engelliler yardıma değil, sevgiye ve şefkate muhtaç.

Engelli doğan çocuklarla ailelerinin birlikte yaşadıkları hayatı konu edinen "Şefkate Muhtaç" Ocak ayından itibaren TRT Avaz’da. pic.twitter.com/yKap1cnSNt — TRT AVAZ (@trtavaz) 31 Aralık 2018

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı eski oyuncusu Celal Karadoğan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karadoğan, "TRT, benden gasp ettiği parayla beni aşağılayan program yapmış. Engelli bireyler yardıma muhtaç olmadığı gibi sevgiye ve şefkate de muhtaç değil!" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

TRT, benden gasp ettiği parayla beni aşağılayan program yapmış. ABV Engelli bireyler yardıma muhtaç olmadığı gibi sevgiye ve şefkate de muhtaç değil! "unutmamalı ki onlar da çocuk" dediğiniz diliniz kopsun! https://t.co/BS2YIHOjpk — Celal Karadoğan (@karadogancelal) 1 Ocak 2019