02 Ocak 2019 08:19

Fatih’te metruk binada yangın

İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı bir bina, çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Yangın söndürülürken tedbir amaçlı yan binalar tahliye edildi.

Fatih’te metruk binada yangın

Fotoğraf: AA

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    İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı metruk bir bina çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

    Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta üç katlı metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sararken alevler yan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edilirken tedbir amaçlı yan taraftaki binalar tahliye edildi.

    Fotoğraf: AA

    Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.

    Alevlerin söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu üç katlı metruk bina tamamen yandı. (AA)

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