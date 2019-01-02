Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

New York ve Kanada'da her yılın ilk gününde yapılan Kutup Ayısı Dalışı'nda (Polar Bear Dip) binlerce kişi, soğuk havaya rağmen kendisini buz gibi sulara bıraktı.

Kanada'da bir gelenek olarak yaşatılan etkinlik, Vancouver, Halifax, Calgary, Toronto, Charlottetown ve Oakville kentlerinde büyük katılımla gerçekleşti. ABD'nin New York kentinde de yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.

KANADA'DAKİ EN ESKİ ETKİNLİK

Fotoğraf: Seyit Aydoğan/AA

Kanada Vancouver'da ilk kez 1920 yılında başlatılan Kutup Ayısı Dalışı, bu yıl 99'uncu kez düzenlenerek ülkedeki en eski organizasyon oldu. Ülkede kış şartlarının ağır geçtiği Charlottetown ve bazı kıyı kentlerinde de Kanadalılar, kalın buz katmanları kırılarak açıldıktan sonra soğuk sulara daldı.

Oakville sahilindeki Coronation Park'ta toplanan 5 bin kişiden 700'ü gruplar halinde göle girdi. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu, güneşli bir kış günündeki etkinlik boyunca farklı yaş gruplarında kostüm yarışması da düzenlendi. Göle dalacak katılımcılara sıcak çikolata ve kahve ikram edilen etkinlikte, sandviç ve içecek satışı da yapıldı. Satışlardan elde edilen gelir, organizasyonun bağış kutusuna kaldı.

OAKVİLLE'DE 'SU İÇİN SU' ETKİNLİĞİ

Fotoğraf: Seyit Aydoğan/AA

Etkinlik öncesi AA muhabirine konuşan Courage kardeşlerin annesi Gaye Courage, 1985 yılında üniversite öğrencisi olan oğullarını, o yıl "Kalkın ve güzel bir şeyler yapın." diyerek Ontario Gölü'ne yüzmeye gönderdiğini söyledi. Courage, "Bir yıl sonra aynı şeyi bu kez 200 arkadaşla yaptılar. Şimdi ise binlerce kişiyle hayır için yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Organizatörlerden Trent Courage ise bugüne kadar düzenledikleri etkinliklerle 1,8 milyon dolar bağış topladıklarını ifade etti. Courage, uluslararası bir insani yardım kuruluşu ile ortaklaşa yaptıkları ve "Su İçin Su" adını verdikleri bu etkinlikten elde ettikleri bağışlarla bugüne kadar Ruanda, Mali, Tanzanya, Batı Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Senegal, Etiyopya, Nikaragua, Zambiya, Uganda ve Afganistan gibi ülkelerde su kuyuları açarak halkın temiz suya erişimini sağladıklarını anlattı.

Trent Courage'ın kardeşi ve girişimin kurucularından Todd Courage ise, "Polar Bear Dip, tüm Kanadalıların dünyadaki daha az şanslı topluluklarla omuz omuza durduğunu gösterme yöntemimiz. Parktaki enerji harika. Her yıl aileler, arkadaşlar ve topluluklar, mevsimin gerçek mesajını gösteren bir jestle başkalarına geri vermek için bir araya geliyorlar. Hedefimiz bu yıl 120 bin Kanada doları toplamaktı. Bu hedefi bir miktar geçerek yakaladık. Bu yardımı bu sene Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde su ihtiyacı olan bölgeler için gönderiyoruz." diye konuştu.

NEW YORKLULAR DA YENİ YILI OKYANUSA GİREREK KARŞILADI

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

ABD'nin New York kentinde de yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.

Brooklyn'in Coney Adası bölgesindeki Polar Bear Club'ın düzenlediği organizasyonda, aralarında Noel Baba kıyafetlilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, yeni yılı Atlantik Okyanusu'na girerek karşıladı. Katılımcılar, etkinlik öncesi toplandıkları plaj girişinde kutup ayısı kostümlü kişiler ve davullar eşliğinde dans ederek fotoğraf çektirdi. Etkinlik saatinin gelmesiyle plajdaki yüzlerce kişi çığlık çığlığa okyanusa koştu.

Bölgede hava sıcaklığı önceki yılların aksine mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Geçmişteki etkinliklerde eksi derecelerdeki havada denize girilmesine karşın, bu yıl hava sıcaklığı 13 santigrat derece olarak ölçüldü. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA