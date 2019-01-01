Tutuklu eski vekil Abdullah Zeydan da açlık grevine başladı

HDP eski milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde Leyla Güven’e destek için açlık grevine başladı. Zeydan, verdiği mesajında “Türkiye son 4 yıldır binlerce insanımızın yaşamına sebep olan bu şiddet sarmalından çıkmanın yolu Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıdır” dedi.



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevine başladı. Leyla Güven’in, 55’inci gününe giren açlık grevine destek için greve girdiğini duyuran Zeydan, 10 günlük açlık grevi eylemi gerçekleştireceğini belirtti.

Zeydan avukatları aracılığıyla şu mesajı paylaştı:



“DTK Eş Başkanımız ve Hakkari Milletvekilimiz Sayın Leyla Güven, Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için 55 gündür bedenini açlığa yatırmıştır. Türkiye son 4 yıldır binlerce insanımızın yaşamına sebep olan bu şiddet sarmalından çıkmanın yolu Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıdır. Değerli vekilimizin çığlığına, çağrısına destek olmak için 10 günlük açlık grevine başladığımı belirtmek isterim.” (MA)