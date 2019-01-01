Trump Kim Jong-un’dan gelen görüşme teklifini olumlu yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme teklifine olumlu yanıt verdi. Jong-un'dan bir mektup aldığını söyleyen Trump, yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıkladı. Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım” dedi.

Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılma hızı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyleyen Trump, Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya'da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini ileri sürdü.

Trump Kuzey Kore lideri ile ilişkisine dair, “Gerçekten çok iyi bir ilişki kurduk. Muhtemelen yakında bir görüşme daha yapacağız” ifadesini kullandı.

‘GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM’

Öte yandan Twitter hesabından da Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalarına devam eden Trump, “Kuzey Kore'nin büyük ekonomik potansiyelini çok iyi fark eden Başkan Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum” paylaşımında bulundu.

KİM YENİ GÖRÜŞME TEKLİFİNDE BULUNDU

Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da dün Trump'a yeni bir görüşme teklifinde bulunmuştu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, devlet televizyonundan yayımlanan yeni yıl konuşmasında, herhangi bir tarihte ABD Başkanı Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğunu ancak ABD'nin yaptırımları sürdürmeye devam etmesi halinde alternatif bir yol seçmek zorunda kalacağını belirtti.

Yonhap Ajansının haberine göre, Kim, “Herhangi bir zamanda, ABD Başkanı ile yeniden oturup görüşmeye her zaman hazırım ve uluslararası toplumun memnuniyetle karşılayacağı bir sonuç elde etmek için çaba göstereceğim. Lakin, ABD'nin sözlerini tutmaması, sabrımızı yanlış değerlendirmesi, tek taraflı taleplerde bulunmayı sürdürmesi, yaptırımlar ve baskılar konusunda ısrar etmesi halinde kendimize de yeni bir yol seçmekten başka seçeneğimiz kalmayacak” diye konuştu.

Trump ile hazirandaki zirvede mutabık kaldıkları gibi Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesi ve ‘nükleer silahların tamamen yok edilmesi’ yönündeki çalışmalar konusundaki kararlılığını vurgulayan Kim, Nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda ülkesinin şimdiye kadar attığı adımlara karşılık ABD'ye benzer önlemler alması çağrısında bulundu.

Kim, “ABD, etkin ve önleyici çabalarımıza güvenilir adımlarla benzer şekilde karşılık verirse Kuzey Kore-ABD ilişkileri somut ve yenilikçi önlemler alma sürecinde mükemmel ve hızlı bir şekilde ilerleyecektir” dedi.

Kim ayrıca, Güney Kore ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatlara tamamen son verilmesi çağrısını yineledi ve bölgedeki gerilimin ‘kaynağı’ olduğunu söyleyerek Kore Yarımadası'na ‘yabancı askeri stratejik varlık’ getirilmemesini istedi. (AA)