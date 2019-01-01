Sudan’da eylemler kazanım getirdi: Kamu çalışanlarına zam yapılacak

Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu kamu çalışanlarının maaşlarına yılbaşından itibaren zam yapılacağını açıkladı. SWTUF Genel Sekreteri Hayri Nur Ali, kamu sektöründeki tüm çalışanların maaşlarına 500 ila 2 bin 500 cüneyh arasında zam yapılacağını söyledi.

Ali, resmi haber ajansı SUNA’ya yaptığı açıklamada, “Yeni bütçede ekonomik istikrar ve üretimin önünü açacak, kamu harcamalarının azaltılmasının yanı sıra un, elektrik ve akaryakıt gibi temel ürün ve hizmetlerde sübvansiyon sürecek” dedi.

Genel Sekreter Ali, federasyonun özel sektör çalışanlarının maaşlarının artırılması konusunda da işçi sendikalarıyla diyalog başlattığını dile getirdi.

Geçen yıl bir dolar 20 cüneyh seviyelerindeyken bir ara 85 cüneyhle zirveyi gördü. Şu sıralar dolar, serbest piyasada 47,50 cüneyhten işlem görüyor.

Daha önce 50 kuruşken enflasyonla 3 cüneyhe kadar yükselen ekmeğin fiyatı aşırı tepkiler sonrası 1 cüneyhe indirildi. Benzin 6,17 cüneyh, mazot ise 4,11 cüneyhten satılıyor.

BEŞİR: 2019 BÜTÇESİ VATANDAŞIN SIKINTILARINI HAFİFLETECEK

Öte yandan dün bağımsızlık yıl dönümü etkinliğinde konuşan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 2019 bütçesinin vatandaşın sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığını, birçok üründeki desteklemeyi koruduğunu iddia etti.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, başkent Hartum'un da aralarında olduğu birçok vilayete yayılan gösterilere sahne oluyor. (AA)