01 Ocak 2019 17:06Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ocak 2019 17:10
Iğdır'daki roketli saldırıda 1 asker yaralandı
Iğdır'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda 1 asker yaralandı.
Fotoğraf: AA
Türkiye- İran sınırında bulunan Iğdır'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na, sabah saatlerinde PKK'lilerce roketli saldırı düzenlendi.
DHA'nın haberine göre nöbet kulesindeki 1 asker saldırıda hafif yaralandı.
Yaralı asker, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı. (HABER MERKEZİ)