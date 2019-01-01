Mahmud Abbas: Yüzyılın Anlaşmasını kabul etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in 54’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle işgal altındaki Ramallah kentindeki kutlama törenine katıldı. Burada konuşan Abbas, ABD tarafından açıklanması beklenen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır tarafından desteklendiği iddia edilen ve adına “Yüzyılın Anlaşması” denen planı kabul etmeyeceklerini bir kez daha yineledi. Abbas, “Tüm Filistinliler tarafından reddedilen Yüzyılın Anlaşması projesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz” dedi.

AA’nın haberine göre, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ni kontrol eden Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’a da mesaj veren Abbas, “Gazze’de Fetih’in kuruluş yıl dönümünü sembolize eden meşalenin yakılmasını engelleyen her kim olursa olsun, ulusal safın dışındadır” ifadesini kullandı.

Fetih hareketi, 1 Ocak 1965’te Yasir Arafat önderliğinde kurulmuştu.

YÜZYILIN ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen “Yüzyılın Anlaşması” planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor ya da planın Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in “1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi” nedeniyle Nisan 2014’te durmuştu. (AA)